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Ирландия криминализирует секс с пьяными и спящими | Фото: Thinkstock26.01 05:22   MIGnews.com

Ирландия криминализирует секс с пьяными и спящими

Правительство Ирландии планирует пересмотреть законодательство, регламентирующее вопросы сексуального согласия, чтобы избежать изнасилований, сообщает Irish Independent.

Министр юстиции Франс Фитцджеральд предложил поправку к законопроекту о сексуальных преступлениях, согласно которой спящий или находящийся в состоянии опьянения человек не может считаться давшим согласие на секс, независимо от того, что он при этом говорил или делал.

Поправка призвана уточнить действующие законы, согласно которым изнасилование считается состоявшимся, если человек отказался от сексуального контакта либо если его согласия изначально даже не спрашивали. Новое законодательство защитит людей, которые находятся без сознания из-за интоксикации или спят, и потому не могут выразить свой отказ.

Обсуждение поправки в Палате представителей Ирландии в начале февраля.
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