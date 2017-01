26.01 07:41 MIGnews.com

СМИ: Трамп собрался заново открыть секретные тюрьмы ЦРУ

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Белый дом готовит указ, который позволит ЦРУ возродить секретные тюрьмы, действовавшие за пределами США и не подчинявшиеся законам страны. Об этом со ссылкой на трехстраничный документ, подготовленный администрацией Дональда Трампа, сообщает The New York Times. При этом в администрации Трампа открестились от документа.Издание отмечает, что этот указ также снимет некоторые ограничения на применение разных форм воздействия на задержанных.При этом, пресс-секретарь президента США Шон Спайсер заявил, что Белый дом не имеет никакого отношения к документу, который был опубликован New York Times как указ об открытии секретных тюрем ЦРУ, якобы подготовленный администрацией Дональда Трампа."Это не документ Белого дома", - заверил он. Спайсер добавил, что не имеет представления об источнике происхождения этой информации.Секретные тюрьмы ЦРУ использовались для содержания и пыток подозреваемых в терроризме и были закрыты распоряжением экс-президента США Барака Обамы.Если разработанный новой администрацией документ будет подписан, он также отменит распоряжение Обамы о предоставлении сотрудникам Красного креста доступа ко всем задержанным, находящимся в американских учреждениях.Ранее, в ходе предвыборной кампании, Дональд Трамп обещал вернуться к практике пыток водой и "еще к кое-чему похуже", так как, по его мнению, такие методы воздействия не только работают в отношении террористов, но и они их заслуживают.