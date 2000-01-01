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flickr 26.01 07:41   MIGnews.com

СМИ: Трамп собрался заново открыть секретные тюрьмы ЦРУ

Белый дом готовит указ, который позволит ЦРУ возродить секретные тюрьмы, действовавшие за пределами США и не подчинявшиеся законам страны. Об этом со ссылкой на трехстраничный документ, подготовленный администрацией Дональда Трампа, сообщает The New York Times. При этом в администрации Трампа открестились от документа.

Издание отмечает, что этот указ также снимет некоторые ограничения на применение разных форм воздействия на задержанных.

При этом, пресс-секретарь президента США Шон Спайсер заявил, что Белый дом не имеет никакого отношения к документу, который был опубликован New York Times как указ об открытии секретных тюрем ЦРУ, якобы подготовленный администрацией Дональда Трампа.

"Это не документ Белого дома", - заверил он. Спайсер добавил, что не имеет представления об источнике происхождения этой информации.

Секретные тюрьмы ЦРУ использовались для содержания и пыток подозреваемых в терроризме и были закрыты распоряжением экс-президента США Барака Обамы.

Если разработанный новой администрацией документ будет подписан, он также отменит распоряжение Обамы о предоставлении сотрудникам Красного креста доступа ко всем задержанным, находящимся в американских учреждениях.

Ранее, в ходе предвыборной кампании, Дональд Трамп обещал вернуться к практике пыток водой и "еще к кое-чему похуже", так как, по его мнению, такие методы воздействия не только работают в отношении террористов, но и они их заслуживают.
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