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Подписан указ о строительстве `великой американской стены` | Фото: POTUS/Twitter26.01 07:13   MIGnews.com

Подписан указ о строительстве "великой американской стены"

Президент США Дональд Трамп выполнил одно из своих предвыборных обещаний и подписал указ о строительстве стены на границе Соединенных Штатов с Мексикой. Он по-прежнему настаивает, что платить за стену в итоге будет Мексика.

В среду в интервью ABC News Трамп заявил, что Мексика "абсолютно, на 100%" возместит США стоимость стены.

"Мы начнем эти переговоры довольно скоро. И нам - в какой-то форме - возместит расходы Мексика. Я просто говорю вам, что будет платеж. Он будет в какой-то форме - возможно, в сложной форме, - и вы должны понять это. То, что я делаю, - на благо Соединенных Штатов", - добавил он, отметив, что его план также пойдет на благо Мексике.

Идея строительства стены длиной 3,2 тыс. километров для "сдерживания нелегальной миграции" активно продвигается Трампом уже больше года. Он многократно рассуждал о ней в ходе предвыборной кампании, не раз меняя оценку стоимости этой постройки.

"Мы говорили об этом с самого начала" - заявил он, когда подписывал указ.

По оценкам Трампа, которые многие эксперты считают заниженными, возведение барьера на всем протяжении границы с Мексикой обойдется в 12 млрд долларов.
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