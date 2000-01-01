26.01 07:13 MIGnews.com

Подписан указ о строительстве "великой американской стены"

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Президент США Дональд Трамп выполнил одно из своих предвыборных обещаний и подписал указ о строительстве стены на границе Соединенных Штатов с Мексикой. Он по-прежнему настаивает, что платить за стену в итоге будет Мексика.В среду в интервью ABC News Трамп заявил, что Мексика "абсолютно, на 100%" возместит США стоимость стены."Мы начнем эти переговоры довольно скоро. И нам - в какой-то форме - возместит расходы Мексика. Я просто говорю вам, что будет платеж. Он будет в какой-то форме - возможно, в сложной форме, - и вы должны понять это. То, что я делаю, - на благо Соединенных Штатов", - добавил он, отметив, что его план также пойдет на благо Мексике.Идея строительства стены длиной 3,2 тыс. километров для "сдерживания нелегальной миграции" активно продвигается Трампом уже больше года. Он многократно рассуждал о ней в ходе предвыборной кампании, не раз меняя оценку стоимости этой постройки."Мы говорили об этом с самого начала" - заявил он, когда подписывал указ.По оценкам Трампа, которые многие эксперты считают заниженными, возведение барьера на всем протяжении границы с Мексикой обойдется в 12 млрд долларов.