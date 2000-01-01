25.01 19:58 MIGnews.com

Трамп заморозил получение палестинцами 220 млн. от Обамы

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Президент США Дональд Трамп продолжает пересматривать решения, принятые предыдущей администрацией Барака Обамы – на этот раз отмена решения коснулась не внутренней политики США, а внешней.Как и обещал официальный представитель Белого дома Марк Тонер, американское правительство заморозило перечисление Палестинской автономии 220,3 млн. долларов, указ о чем экс-президент Обама подписал непосредственно перед тем, как сложить полномочия на прошлой неделе.В частности как пишет Times of Israel, ссылаясь на источники в Рамалле, Вашингтон предупредил ПА о том, что деньги "не будут перечислены сразу же". Сообщение такого содержания поступило на имя премьер-министра ПА Рами Хамдаллы от неназванного представителя администрации Трампа 25 января.Напомним, как заявил днем ранее Тонер, несмотря на то, что часть денег уже была перечислена, новая администрация изучит возможности корректирования решений о расходах, подписанных Обамой перед тем, как стать экс-президентом."В последнем законе на тот момент госсекретарь Джон Керри поручил USAID (агентство США по международному развитию – ред.) перечислить 220,3 млн. долларов программам по восстановлению Газы. В настоящее время Госдепартамент пересматривает статьи о расходах, принятые предыдущей администрацией в последние минуты, и, если это будет необходимо для соответствия приоритетам администрации Трампа-Пенса, внесет необходимые коррективы", - заявил Марк Тонер.Когда именно деньги американских налогоплательщиков будут перечислены Палестинской автономии и будут ли перечислены вообще, в Белом доме не говорят.