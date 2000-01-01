25.01 17:11 MIGnews.com

Депутат-многоженец обозвал министра Эрдана террористом

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Охрана Кнессета была вынуждена вывести из зала пленарных заседаний депутата от Объединенного арабского списка Талеба Абу Арара после того его словесного выпада в адрес министра общественной безопасности Гилада Эрдана, которому он крикнул "Ты террорист!"Инцидент произошел, когда министр выступал с трибуны, отвечая на предложение сформировать парламентскую комиссию по расследованию событий, произошедших в бедуинской деревне Умм аль-Хиран на прошлой неделе, где в результате предполагаемого автомобильного теракта был убит офицер полиции Израиля.Напомним, что, несмотря на заявления Арабского списка о недостатке доказательств, Эрдан назвал случившееся терактом, уже спустя несколько часов после атаки. Позже было опубликовано видео, на котором видно, что полицейские открыли огонь по автомобилю еще до того, как он ускорился, поехав на них.Выступая, министр Эрдан продолжил отстаивать свою точку зрения на счет того, что произошедшее было терактом, а водитель – террористом, на что Абу Арар назвал террористом самого главу министерства общественной безопасности Израиля. После того, как Эрдан назвал депутата "преступником-многоженцем" Абу Арара вывели из зала заседаний.Стоит отметить, что, согласно открытой информации, Талеб Абу Арар действительно женат на двух женщинах, от которых у него есть 10 детей.