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25.01 16:17   MIGnews.com

"Главе правительства нет дела до страны"

Генерал в отставке Йом Тов Самия, заместитель командующего южным округом во время операции “Нерушимая Скала” подверг резкой критике политику правительства и поведение руководителей страны во время летней войны 2014 года.

Генерал Самия сказал: “Меня очень беспокоит как функционировало правительство перед войной и в ходе войны, в особенности, военно-политический кабинет. Нет у нас главы правительства которому реально есть дело до страны, все вращается вокруг очень личных интересов, и никто не помнит об обязательствах правительства перед своими гражданами”.

Самия сообщил, что прилетел в Израиль немедленно перед началом войны, бросив важную работу в Америке. Он рассказал о том, что армии была хорошо известна угроза тоннелей. Он сказал “У меня был брифинг - шесть часов с двумя женщинами офицерами, в чине лейтенанта и капитана. Я после этого знал все о тоннелях. Я не знаю, почему эту информацию не получили министров”.
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