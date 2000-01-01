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ПАСЕ обвинила Израиль в `систематических убийствах` арабов | Фото: Congress of local and regional authorities/Flickr25.01 16:04   MIGnews.com

ПАСЕ обвинила Израиль в "систематических убийствах" арабов

Европейское правительство в очередной раз выступило с демаршем против Израиля, обвинив его в "систематических незаконных убийствах" и изгнании 17 тысяч арабо-жителей буферной зоны вблизи сектора Газа. Данное заявление было сформулировано в тексте документа, который был принят на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) 25 января.

Доклад был подготовлен шведским политиком Евой-Леной Янссон еще 4 января. Документ был принят 46 голосами "за", тогда как "против" проголосовали лишь 12 представителей ПАСЕ и еще двое воздержались.

Как утверждает автор, с 2014 года в результате действий израильских военных погибли более 2200 палестинских арабов, из которых "большинство были мирными жителями, включая 551 детей", и еще 11 тысяч пострадали.

Автор доклада обвинила Израиль "в безосновательном и умышленном применении чрезмерной силы против палестинских гражданских лиц в буферной зоне, включая фермеров, журналистов, медиков и мирных демонстрантов, что явно противоречит принципам человеческих прав и стандартам международного права". Кроме того, ПАСЕ признала Израиль виновным в разрушении жилья палестинцев и инфраструктуры ПА, из-за чего жители анклава были вынуждены стать беженцами и отправиться в Европу.

"Согласно приблизительным оценкам, были разрушены более 12 620 домов и еще 6 455 сильно повреждены. 17 650 семей, или около 100 000 человек, были перемещены", - говорится в отчете шведки Янссон.

Отмечается, что резолюция не является обязательной и несет рекомендательный характер.
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