ПАСЕ обвинила Израиль в "систематических убийствах" арабов
Европейское правительство в очередной раз выступило с демаршем против Израиля, обвинив его в "систематических незаконных убийствах" и изгнании 17 тысяч арабо-жителей буферной зоны вблизи сектора Газа. Данное заявление было сформулировано в тексте документа, который был принят на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) 25 января.
Доклад был подготовлен шведским политиком Евой-Леной Янссон еще 4 января. Документ был принят 46 голосами "за", тогда как "против" проголосовали лишь 12 представителей ПАСЕ и еще двое воздержались.
Как утверждает автор, с 2014 года в результате действий израильских военных погибли более 2200 палестинских арабов, из которых "большинство были мирными жителями, включая 551 детей", и еще 11 тысяч пострадали.
Автор доклада обвинила Израиль "в безосновательном и умышленном применении чрезмерной силы против палестинских гражданских лиц в буферной зоне, включая фермеров, журналистов, медиков и мирных демонстрантов, что явно противоречит принципам человеческих прав и стандартам международного права". Кроме того, ПАСЕ признала Израиль виновным в разрушении жилья палестинцев и инфраструктуры ПА, из-за чего жители анклава были вынуждены стать беженцами и отправиться в Европу.
"Согласно приблизительным оценкам, были разрушены более 12 620 домов и еще 6 455 сильно повреждены. 17 650 семей, или около 100 000 человек, были перемещены", - говорится в отчете шведки Янссон.
Отмечается, что резолюция не является обязательной и несет рекомендательный характер.