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YouTube 25.01 14:23   MIGnews.com

Депутат Кнессета извинился перед Арноном Милченом

Депутат Кнессета от партии Ликуд, Давид Амсалем направил письмо израильскому бизнесмену и голливудскому продюсеру Арнону Милчену. В письме, направленном в среду, 25 января, депутат принес свои извинения миллиардеру за свои утверждения, сделанные на этой неделе.

Ранее, Амсалем заявил, что Милчен пошел в полицию по собственной инициативе по "делу № 1000", с целью смещения премьер-министра. Ответ со стороны миллиардера поступил незамедлительно. Адвокат Арнона Милчена направил письмо, в котором Амсалем был обвинен в клевете, а также депутату пригрозили судебным разбирательством за его заявления.

В письме депутату Кнессета дали 48 часов для того, что он отказался от своих заявлений и публично принес извинения Арнону Милчену.

"Если что-то из сказанного мной задело господина Милчена, то я крайне сожалею об этом", - говорится в опубликованном письме депутата.

При этом он отметил, что его утверждения были основаны исключительно на публикациях в прессе.
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