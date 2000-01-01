25.01 12:51 MIGnews.com

Все против всех: война версий "Нерушимой Скалы"

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Сливы в прессу из стенограмм заседаний военно-политического кабинета во время операции “Нерушимая Скала” демонстрируют, что уже в ходе летней войны 2014 года в правительстве шли постоянные интриги и обмен взаимными обвинениями.Через два с половиной года после операции яростные споры вокруг характера проведения операции возобновились - накануне возможной публикации полного текста доклада государственного контролера о “Нерушимой Скале”.Ясно, что и тогда и сейчас существовали минимум две стороны в спорах об операции. С одной стороны, министры Нафтали Беннет и Яир Лапид утверждают, что угроза террористических тоннелей не обсуждалась. Со своей стороны, Моше Яалон и Биньямин Нетаниягу утверждают, что информация о том, что к тоннельной угрозе не были готовы является “менее достоверной”.Как представляется, государственный контролер, в докладе о “Нерушимой Скале” взял сторону Беннета и Лапида. Нетаниягу, со своей стороны, настаивает на том, что до начала “Нерушимой Скалы” прошли восемь заседаний правительства, посвященных тоннелям - но госконтролер в своем докладе отвергнет эту версию, сообщает портал walla.По версии Беннета, “До 30 июня 2014 года, до заседания кабинета непосредственно перед началом боевых действий мы не знали о террористических тоннелях”. Беннет говорит: “Тот, кто поднял вопрос о тоннелях в кабинете - это я. И если бы я этого не сделал, мы стали бы свидетелями мега- теракта, в ходе которого десятки, сотни коммандос ХАМАСа прорвались бы на нашу территорию”.Нетаниягу утверждает, что в 2013-2014 годах были организованы 8 заседаний правительства и посещений границы с Газой, во время которых обсуждалась проблема тоннелей.Лапид на это возражает: “То, что говорит глава правительства о том, что проблема обсуждалась на заседаниях кабинета - не соответствует действительности. Глубоко проблемой тоннелей никто не занимался”.По версии Моше Яалона, проблема обсуждалась “бесчисленных форумах, в том числе и в кабинете”.Бывший министр юстиции Ципи Ливни говорит: “Это был военно-политический кабинет, разрываемый изнутри соперничеством, интригами, и с постоянными сливами в прессу. Понимание глубины проблемы тоннелей пришло только во время войны. Если бы это понимание пришло раньше, возможно удалось бы решить ее раньше и избежать сухопутной операции”.Яир Лапид подытожил тогдашнюю и сегодняшнюю критику проведения операции против ХАМАСа: “ЦАХАЛ начал операцию без четкой программы ведения боевых действий, без четких инструкций, и без четко определенных целей”.Но Нетаниягу продолжает настаивать на своем: “Операцией руководили открыто, она закончилась успехом. Все остальное - клевета”.