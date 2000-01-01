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Израильская политика превратилась в `урну для мусора` | Фото: Thinkstock25.01 12:21   MIGnews.com

Израильская политика превратилась в "урну для мусора"

Генерал полиции в отставке Арье Амит прокомментировал сообщения о том, что частные детективы собирают компромат на следователей, ведущих дела о коррупции Биньямина Неатниягу.

Амит заявил: “Политика в Израиле реально превратилась в мусорную урну. Если раньше в Кнессете был один клоун , сегодня - целая сборная. Мне известно, что частные детективы собирали грязь на следователей отделения 433”.

Амит также заявил, что детективам “не удастся ничего найти”, поскольку следователи, ведущие дела Нетаниягу “чисты перед законом”.
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