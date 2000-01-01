Турция определилась с датой референдума конституции
Высший избирательный совет Турции, как ожидается, объявит дату референдума конституции на этой неделе. Изменения в конституции позволят расширить полномочия президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
Об этом сообщил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым в среду, 24 января.
Предполагается, что референдум состоится в апреле (в период с 1 по 20 число), как заявил премьер на собрание правящей Партии справедливости и развития.
"Я думаю, что президент Эрдоган утвердит установленную дату уже на этой неделе", - отметил Бинали Йылдырым.