25.01 11:51 MIGnews.com

Турция определилась с датой референдума конституции

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Высший избирательный совет Турции, как ожидается, объявит дату референдума конституции на этой неделе. Изменения в конституции позволят расширить полномочия президента Реджепа Тайипа Эрдогана.Об этом сообщил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым в среду, 24 января.Предполагается, что референдум состоится в апреле (в период с 1 по 20 число), как заявил премьер на собрание правящей Партии справедливости и развития."Я думаю, что президент Эрдоган утвердит установленную дату уже на этой неделе", - отметил Бинали Йылдырым.