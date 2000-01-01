25.01 23:31 MIGnews.com

Отец Джоли обвинил Майли Сайрус и Шайю ЛаБафа в госизмене

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Голливуд пытается "разрушить" США, выставляя "нелегитимным" президента страны Дональда Трампа. Такое мнение высказал отец актрисы Анджелины Джоли, актер Джон Войт, передает TMZ.По словам Войта, знаменитости учат госизмене, когда выходят на марши и делятся протестными посланиями с фанатами. В качестве примеров артист привел своих коллег Майли Сайрус и Шайю ЛаБафа.Как полагает Войт, Голливуд "опасно нетерпим". "Они учат идти против властей, не принимать волю народа в нынешнее президентство. И это очень грустный день, когда я вижу такое", – добавил актер.Ранее сообщалось, что техасская радиостанция HITS 105 запретила песни Мадонны из-за критики певицы в адрес президента США Дональда Трампа.