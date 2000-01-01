25.01 11:08 MIGnews.com

Сразу после "Нерушимой Скалы": ЦАХАЛ знал о новых тоннелях

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Радио Галей ЦАХАЛ сообщает, что через три месяца после окончания армия подготовила доклад о борьбе с террористическими тоннелями.Доклад был составлен под руководством генерала запаса Йоси Бахара. Бахар отмечает, что чувствует “крайнее неудобство” в связи с тем, что через три месяца после окончания масштабной операции в Газе есть сведения разведки о том, то у ХАМАСа готовы новые тоннели.Пресс-служба ЦАХАЛа, комментируя данную информацию, сообщает: “ЦАХАЛ вывел из строя все тоннели, выявленные в ходе операции “Нерушимая Скала”. Борьба с террором продолжается, и ЦАХАЛ никогда не заявлял, что проблема тоннелей решена окончательно”.