24.12 10:35 MIGnews.com

Йоав Галант: спокойствие детей юга – не моя задача

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Министр Йоав Галант оказался в центре возмущения общественности из-за недавнего интервью по поводу обстрелов из Газы.В частности, ему задавали вопрос, как жителям Юга успокоить своих детей во время атак, передает "Аруц Шева"."Мы должны действовать, руководствуясь здравым смыслом. Моя задача не в том, чтобы успокоить детей юга, а в том, чтобы заботиться о безопасности Израиля в соответствии с перечнем приоритетов", – отвечал Галант.На эти слова негативно отреагировали пользователи. В сети начали размещать фотографии плачущих детей с подписью: "Кто мне успокоит". В итоге Галанту пришлось давать объяснение."Безопасность Израиля превыше всего. Запуск даже одной ракеты из сектора Газы является террористическим актом и попыткой бросить вызов нашему суверенитету. Мы не можем принять это. Мы не примем ситуацию, когда израильских детей обстреливают, а мы стоим на месте и ничего не делаем. Безопасность детей Израиля находится на вершине наших приоритетов, потому что они – наше будущее", – отметил он.