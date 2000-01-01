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Йоав Галант: успокоение детей юга – не моя задача | Фото:24.12 10:35   MIGnews.com

Йоав Галант: спокойствие детей юга – не моя задача

Министр Йоав Галант оказался в центре возмущения общественности из-за недавнего интервью по поводу обстрелов из Газы.

В частности, ему задавали вопрос, как жителям Юга успокоить своих детей во время атак, передает "Аруц Шева".

"Мы должны действовать, руководствуясь здравым смыслом. Моя задача не в том, чтобы успокоить детей юга, а в том, чтобы заботиться о безопасности Израиля в соответствии с перечнем приоритетов", – отвечал Галант.

На эти слова негативно отреагировали пользователи. В сети начали размещать фотографии плачущих детей с подписью: "Кто мне успокоит". В итоге Галанту пришлось давать объяснение.

"Безопасность Израиля превыше всего. Запуск даже одной ракеты из сектора Газы является террористическим актом и попыткой бросить вызов нашему суверенитету. Мы не можем принять это. Мы не примем ситуацию, когда израильских детей обстреливают, а мы стоим на месте и ничего не делаем. Безопасность детей Израиля находится на вершине наших приоритетов, потому что они – наше будущее", – отметил он.


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