Йоав Галант: спокойствие детей юга – не моя задача
Министр Йоав Галант оказался в центре возмущения общественности из-за недавнего интервью по поводу обстрелов из Газы.
В частности, ему задавали вопрос, как жителям Юга успокоить своих детей во время атак, передает "Аруц Шева".
"Мы должны действовать, руководствуясь здравым смыслом. Моя задача не в том, чтобы успокоить детей юга, а в том, чтобы заботиться о безопасности Израиля в соответствии с перечнем приоритетов", – отвечал Галант.
На эти слова негативно отреагировали пользователи. В сети начали размещать фотографии плачущих детей с подписью: "Кто мне успокоит". В итоге Галанту пришлось давать объяснение.
"Безопасность Израиля превыше всего. Запуск даже одной ракеты из сектора Газы является террористическим актом и попыткой бросить вызов нашему суверенитету. Мы не можем принять это. Мы не примем ситуацию, когда израильских детей обстреливают, а мы стоим на месте и ничего не делаем. Безопасность детей Израиля находится на вершине наших приоритетов, потому что они – наше будущее", – отметил он.