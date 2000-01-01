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Китай потребовал от христиан переписать Библию 24.12 16:50   MIGnews.com

Китай потребовал от христиан изменить Библию

Китайские коммунисты заявили о планах переписать Библию, чтобы она соответствовала идеологии партии. Требование распространяется на все основные религии, включая христианство, ислам и буддизм.

Китай хочет, чтобы все основные религии пересмотрели свои священные тексты и адаптировали их к "эпохе председателя Си Цзиньпина". Об этом сообщает издание Daily Star со ссылкой на Le Figaro.

Китайские власти попросили представителей всех основных религий страны пересмотреть китайские переводы своих религиозных текстов и внести в них изменения, чтобы они соответствовали "требованиям новой эпохи".

Подобные требования были выдвинуты также к Корану и буддистским сутрам.

Власти, очевидно, хотят "полной переоценки существующих переводов религиозной классики". Требования к представителям различных религий, исповедуемых в Китае, были выдвинуты в ходе встречи, состоявшейся после очередного пленума Коммунистической партии Китая.


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