Китай потребовал от христиан изменить Библию

Китайские коммунисты заявили о планах переписать Библию, чтобы она соответствовала идеологии партии. Требование распространяется на все основные религии, включая христианство, ислам и буддизм.
Китай хочет, чтобы все основные религии пересмотрели свои священные тексты и адаптировали их к "эпохе председателя Си Цзиньпина". Об этом сообщает издание Daily Star со ссылкой на Le Figaro.
Китайские власти попросили представителей всех основных религий страны пересмотреть китайские переводы своих религиозных текстов и внести в них изменения, чтобы они соответствовали "требованиям новой эпохи".
Подобные требования были выдвинуты также к Корану и буддистским сутрам.
Власти, очевидно, хотят "полной переоценки существующих переводов религиозной классики". Требования к представителям различных религий, исповедуемых в Китае, были выдвинуты в ходе встречи, состоявшейся после очередного пленума Коммунистической партии Китая.