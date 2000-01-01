Джулиани рассказал о назначении Соросом послов США в Украине
Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани рассказал о влиянии одиозного финансиста Джорджа Сороса на назначение американских послов в Украине.
"Все четыре посла там в Киеве были ставленниками Сороса. И он активно пользуется услугами агентов ФБР", - заявил адвокат в ходе интервью изданию New York.
Также, по словам Джулиани, бывший посол США в Украине Мари Йованович "контролируется" Соросом.
Помимо этого, адвокат президента США опроверг обвинения в антисемитизме.
"Не говорите мне, что я антисемит, если я против Сороса. Я больший еврей, чем Сорос. Я, наверное, знаю больше о нем - он не ходит в синагогу, он не поддерживает Израиль, он враг Израиля. Он ужасный человек", - подчеркнул он.