24.12 09:19 MIGnews.com

Джулиани рассказал о назначении Соросом послов США в Украине

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Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани рассказал о влиянии одиозного финансиста Джорджа Сороса на назначение американских послов в Украине."Все четыре посла там в Киеве были ставленниками Сороса. И он активно пользуется услугами агентов ФБР", - заявил адвокат в ходе интервью изданию New York.Также, по словам Джулиани, бывший посол США в Украине Мари Йованович "контролируется" Соросом.Помимо этого, адвокат президента США опроверг обвинения в антисемитизме."Не говорите мне, что я антисемит, если я против Сороса. Я больший еврей, чем Сорос. Я, наверное, знаю больше о нем - он не ходит в синагогу, он не поддерживает Израиль, он враг Израиля. Он ужасный человек", - подчеркнул он.