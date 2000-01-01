24.12 07:18 MIGnews.com

Ганц не хочет, чтобы БАГАЦ занимался Нетаниягу

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Лидер партии кахоль Лаван Бени Ганц высказался о своем отношении к тому, что БАГАЦ намерен принять решение о том, сможет ли Биньямин Нетаниягу сформировать правительство, после того, как ему были предъявлены три обвинительных заключения.Ганц, в частных разговорах, сказал, что предпочел бы, чтобы Верховный Суд вообще этим вопросом не занимался. Причинами, по его словам, являются, во-первых отсутствие доверия публики к судебной системе и во-вторых опасение того, что среди избирателей правых начнется мобилизация под лозунгом того, что их лидера “преследуют”. все это может причинить ущерб Кахоль Лаван.