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Ганц не хочет, чтобы БАГАЦ занимался Нетаниягу 24.12 07:18   MIGnews.com

Ганц не хочет, чтобы БАГАЦ занимался Нетаниягу

Лидер партии кахоль Лаван Бени Ганц высказался о своем отношении к тому, что БАГАЦ намерен принять решение о том, сможет ли Биньямин Нетаниягу сформировать правительство, после того, как ему были предъявлены три обвинительных заключения.

Ганц, в частных разговорах, сказал, что предпочел бы, чтобы Верховный Суд вообще этим вопросом не занимался. Причинами, по его словам, являются, во-первых отсутствие доверия публики к судебной системе и во-вторых опасение того, что среди избирателей правых начнется мобилизация под лозунгом того, что их лидера “преследуют”. все это может причинить ущерб Кахоль Лаван.


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