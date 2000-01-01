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Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить | Фото:25.12 06:30   MIGnews.com

Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Нетаниягу о поселениях: "это наша земля" Премьер-министр Биньямин Нетаниягу пообещал обеспечить признание со стороны США израильского суверенитета над всеми поселениями на Западном берегу, если он победит на выборах 2 марта.

Саар: после моей победы Нетаниягу станет президентом За три дня до праймериз в Ликуде Гидеон Саар заявил, что будет добиваться назначения Биньямина Нетаниягу президентом. "Если вы дадите мне власть в четверг, и я буду избран председателем Ликуда, то я буду добиваться того, чтобы Биньямина Нетаниягу избрали президентом на выборах, которые должны пройти через полтора года".

После ликвидации Абу Аль-Ата: Яхья Синуар исчез Палестинские источники в Газе сообщают о том, что после ликвидации израильтянами одного из командиров Исламского джихада, Бахи Абу Аль-Ата, лидера ХАМАСа Яхья Синуар “понизил профиль”.

Охана: мы примем любое решение БАГАЦа по Нетаниягу Министр юстиции Амир Охана прокомментировал обсуждение БАГАЦем вопроса о том, может ли Биньямин Нетаниягу сформировать правительство после того, как ему были предъявлены обвинительные заключения.

Очередное задержание израильтян в Москве Во вторник, 24 декабря, очередная группа израильтян была задержана в московском аэропорту. Пассажиры рейса "Эль-Аль" пожаловались на необоснованно длительные процедуры проверки документов.


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