Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
Нетаниягу о поселениях: "это наша земля" Премьер-министр Биньямин Нетаниягу пообещал обеспечить признание со стороны США израильского суверенитета над всеми поселениями на Западном берегу, если он победит на выборах 2 марта.
Саар: после моей победы Нетаниягу станет президентом За три дня до праймериз в Ликуде Гидеон Саар заявил, что будет добиваться назначения Биньямина Нетаниягу президентом. "Если вы дадите мне власть в четверг, и я буду избран председателем Ликуда, то я буду добиваться того, чтобы Биньямина Нетаниягу избрали президентом на выборах, которые должны пройти через полтора года".
Очередное задержание израильтян в Москве Во вторник, 24 декабря, очередная группа израильтян была задержана в московском аэропорту. Пассажиры рейса "Эль-Аль" пожаловались на необоснованно длительные процедуры проверки документов.