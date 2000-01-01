24.12 21:50 MIGnews.com

Путин про экс-посла Польши: сволочь антисемитская

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Президент России Владимир Путин резко обозвал работавшего в 1930-х годах посла Польши в Германии Юзефа Липски "сволочью антисемитской".Такое заявление он сделал на заседании коллегии Минобороны РФ."Сволочь, свинья антисемитская, по-другому сказать нельзя. Он полностью солидаризировался с Гитлером в его антисемитских настроениях и, более того, за издевательства над еврейским народом обещал поставить ему памятник в Варшаве", – заявил он.По словам Путина, у России достаточно материалов, чтобы "не дать испоганить память об отцах, дедах, и всех, кто положил свою жизнь на алтарь победы над нацизмом". По его словам, люди, подобные тем, кто вел переговоры с Гитлером, сегодня сносят памятники воинам Красной армии."В этом смысле, к сожалению, мало что изменилось. И мы с вами должны это иметь в виду, в том числе и при строительстве наших Вооруженных сил", — добавил Путин.