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Наама Иссахар: я не не сдамся | Фото:24.12 20:38   MIGnews.com

Наама Иссахар: я не не сдамся

Осужденная на 7,5 лет тюрьмы в России израильтянка Наама Иссахар собирается подать еще одну апелляцию в суд.

Об этом рассказала ее мама в комментарии 12 каналу.

"Я не сдамся, несмотря на то, что не верю в российскую правовую систему. Если я не обжалую, это будет выглядеть так, будто я признаю вину", – процитировала Яффа Иссахар слова своей дочери.

Женщина встретилась с Наамой в российской тюрьме утром, 24 декабря. Семья Иссахар также рассматривает возможность обращения в Европейский суд по правам человека в Страсбурге.


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