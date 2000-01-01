24.12 20:38 MIGnews.com
Наама Иссахар: я не не сдамся
Осужденная на 7,5 лет тюрьмы в России израильтянка Наама Иссахар собирается подать еще одну апелляцию в суд.
Об этом рассказала ее мама в комментарии 12 каналу.
"Я не сдамся, несмотря на то, что не верю в российскую правовую систему. Если я не обжалую, это будет выглядеть так, будто я признаю вину", – процитировала Яффа Иссахар слова своей дочери.
Женщина встретилась с Наамой в российской тюрьме утром, 24 декабря. Семья Иссахар также рассматривает возможность обращения в Европейский суд по правам человека в Страсбурге.
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