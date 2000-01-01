24.12 18:33 MIGnews.com

Нетаниягу поздравил с Рождеством христиан по всему миру

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу поздравил христиан во всем мире с Рождеством.С соответствующим заявлением он выступил 24 декабря, передает пресс-служба премьер-министра."Поздравляю с Рождеством наших друзей-христиан в Израиле и во всём мире! Государство Израиль – это множество сбывшихся пророчеств и наших самых священных ценностей. У нас общая иудейско-христианская цивилизация, которая дала миру ценности свободы, свободу личности, святость жизни и веры в единого Бога", – сказал Нетаниягу.Он отметил, что Израиль гордится традициями, христианскими друзьями. По его словам, Государство не было бы создано без активной поддержки христиан в 19-м, 20-м и 21-м веках."Мы знаем, что у нас нет в мире лучших друзей, чем наши друзья-христиане. Спасибо вам. Спасибо вам за то, что вы стоите плечом к плечу с Израилем на стороне правды. Счастливого Рождества", – резюмировал Нетаниягу.