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Турция напомнила США и России об обязательствах в Сирии | Фото:25.12 00:35   MIGnews.com

Турция напомнила США и России об обязательствах в Сирии

Россия и США должны выполнять взятые на себя обязательства в рамках решения "проблемы" сирийских курдов на границе с Турцией.

Такое заявление сделал турецкий министр обороны Хулуси Акар, передает "Анадолу".

"Мы координировали свою деятельность с американцами с одной стороны и с русскими с другой. Эта координация сейчас продолжается. Мы выполнили соглашения, и другие стороны должны соблюдать соглашения", — сказал он.

По словам главы турецкого оборонного ведомства, во время операции "Источник мира" против курдов в отношении Анкары появлялось много дезинформации.


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