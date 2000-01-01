25.12 00:35 MIGnews.com

Турция напомнила США и России об обязательствах в Сирии

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Россия и США должны выполнять взятые на себя обязательства в рамках решения "проблемы" сирийских курдов на границе с Турцией.Такое заявление сделал турецкий министр обороны Хулуси Акар, передает "Анадолу"."Мы координировали свою деятельность с американцами с одной стороны и с русскими с другой. Эта координация сейчас продолжается. Мы выполнили соглашения, и другие стороны должны соблюдать соглашения", — сказал он.По словам главы турецкого оборонного ведомства, во время операции "Источник мира" против курдов в отношении Анкары появлялось много дезинформации.