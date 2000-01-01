24.12 14:15 MIGnews.com

EAST MED, Израиль и Турция: курс на столкновение

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Греция, Кипр и Израиль в начале следующего года подпишут в Афинах соглашение о строительстве морского подводного газопровода EAST MED.Речь идет о самом протяженном подводном газопроводе в мире.Сообщение об этом распространено офисом премьер-минитра Греции Кириакоса Мицотакиса.Газопровод позволит Израилю экспортировать газ в европейские страны. Соглашение подпишут премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и президент Кипра Никосом Анастадиасисом.Газ будет экспортироваться с месторождения Левиафан.На более позднем этапе к проекту присоединится Италия.Соглашение будет подписано 2 января. Речь идет об ответе на турецкую инициативу о “разделе” Восточного Средиземноморья на зоны экономических интересов Турции и Ливии, без учета интересов всех остальных государств региона.Одностороннее турецкое решение нарушает интересы Греции и Египта и блокирует для Израиля возможности экспорта газа в Европу, поскольку газопровод должен проходить через территории, которые турки провозгласили “своими”. Несколько дней назад турецкий военный корабль прогнал израильское исследовательское судно из экономических вод Кипра. Временного поверенного в делах Израиля в Анкаре вызвали в МИД, где объяснили, что любой шаг, направленный на создание газопровода в Европу может быть предпринят только с турецкого одобрения.Турки в бешенстве от того, что Израиль объявил их “ненадежными партнерами” и отказывается рассматривать возможность строительства хранилищ для израильского газа на турецкой территории и газопроводов в Европу, идущих через Турцию. Вместо Турции, Израиль предпочитает иметь дело с Кипром, Грецией и Италией.В ответ Нетаниягу позвонил президенту Кипра и договорился о саммите в Афинах и подписании соглашения по EAST MED. На саммит также будут приглашены египетские представители. Нетаниягу заявил кипрскому президенту, что соглашение Турции и Ливии является незаконным и осудил его.В то же время, реальность осуществления подобного проекта, в лучшем случае, неясна. Стоимость газопровода очень велика. Существуют технические трудности с осуществлением проекта, поскольку в нескольких местах трубы придется прокладывать на очень большой глубине. Итальянцы, которые считаются очень значительным фактором в проекте, пока не высказали однозначного одобрения. Скорее всего, то, что произойдет в Афинах будет не более, чем символическим шагом - но таким, который поставит Израиль на путь прямой конфронтации с Турцией на стороне “греческой оси”.