Охана: мы примем любое решение БАГАЦа по Нетаниягу
Министр юстиции Амир Охана прокомментировал обсуждение БАГАЦем вопроса о том, может ли Биньямин Нетаниягу сформировать правительство после того, как ему были предъявлены обвинительные заключения.
Охана заявил: "Мы определенно будем соблюдать решение суда по данному вопросу, но я думаю, что оно причинить великий вред , в первую очередь, Государству Израиль - если решение будет вынесено”.
Охана подчеркнул: "БАГАЦ неправ относительно этой петиции. Ему следовало отвергнуть ее с самого порога. По моему мнению - само обсуждение вопроса о том, может ли член Кнессета в таких и таких-то обстоятельствах формировать правительство - ошибка. Решать должен народ, а не какой-то чиновник или судья. Это именно то, что делает народ на избирательных участках” .
Охана также прокомментировал бурю вокруг назначения и.о. генерального прокурора: “Мне потребуется несколько дней на формирование списка кандидатов. К несчастью, сейчас образовался вакуум и эту должность никто не занимает. Очень жаль, что нам пришлось столкнуться с такой ситуацией. Я думаю, что если бы все стороны вели себя как положено, мы бы здесь никогда не оказались - я предложил женщину с опытом службы в 28 лет, со всем релевантным багажом. Мне еще необходимо разобраться, почему противодействие ее назначению было настолько мощным”.
Охана подчеркнул: "Я сказал юридическому советнику, что я готов встретится и говорить с любым кандидатом, которого он предложит. Я также встречусь с Лимат Бен-Ари, но совершенно не намерен ограничивать себя только тем кругом людей, которых предложит мне юридический советник”.
Представительи оппозиции также с некоторым опасением комментируют обсуждение в БАГАЦе. Лидер партии Кахоль Лаван Бени Ганц высказался о своем отношении к тому, что БАГАЦ намерен принять решение о том, сможет ли Биньямин Нетаниягу сформировать правительство, после того, как ему были предъявлены три обвинительных заключения.
Ганц, в частных разговорах, сказал, что предпочел бы, чтобы Верховный Суд вообще этим вопросом не занимался. Причинами, по его словам, являются, во-первых отсутствие доверия публики к судебной системе и во-вторых опасение того, что среди избирателей правых начнется мобилизация под лозунгом того, что их лидера “преследуют”. все это может причинить ущерб Кахоль Лаван.
Депутат "Кахоль Лаван" Офер Шелах прокомментировал ожидаемое слушание в Верховном суде о возможности назначения на пост премьер-министра человека, против которого выдвинуты уголовные обвинения.
"Премьер-министр с обвинительным заключением должен быть публично дисквалифицирован, и мы не станем с ним заседать. Но было бы лучше, если бы решал народ, а не суд", – подчеркнул он.
Заявление депутата "Кахоль Лаван" повторяет аналогичные аргументы Нетаниягу, который ранее обвинил судебную систему в подрыве демократии.