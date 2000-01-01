24.12 13:05 MIGnews.com

Охана: мы примем любое решение БАГАЦа по Нетаниягу

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Министр юстиции Амир Охана прокомментировал обсуждение БАГАЦем вопроса о том, может ли Биньямин Нетаниягу сформировать правительство после того, как ему были предъявлены обвинительные заключения.Охана заявил: "Мы определенно будем соблюдать решение суда по данному вопросу, но я думаю, что оно причинить великий вред , в первую очередь, Государству Израиль - если решение будет вынесено”.Охана подчеркнул: "БАГАЦ неправ относительно этой петиции. Ему следовало отвергнуть ее с самого порога. По моему мнению - само обсуждение вопроса о том, может ли член Кнессета в таких и таких-то обстоятельствах формировать правительство - ошибка. Решать должен народ, а не какой-то чиновник или судья. Это именно то, что делает народ на избирательных участках” .Охана также прокомментировал бурю вокруг назначения и.о. генерального прокурора: “Мне потребуется несколько дней на формирование списка кандидатов. К несчастью, сейчас образовался вакуум и эту должность никто не занимает. Очень жаль, что нам пришлось столкнуться с такой ситуацией. Я думаю, что если бы все стороны вели себя как положено, мы бы здесь никогда не оказались - я предложил женщину с опытом службы в 28 лет, со всем релевантным багажом. Мне еще необходимо разобраться, почему противодействие ее назначению было настолько мощным”.Охана подчеркнул: "Я сказал юридическому советнику, что я готов встретится и говорить с любым кандидатом, которого он предложит. Я также встречусь с Лимат Бен-Ари, но совершенно не намерен ограничивать себя только тем кругом людей, которых предложит мне юридический советник”.Представительи оппозиции также с некоторым опасением комментируют обсуждение в БАГАЦе. Лидер партии Кахоль Лаван Бени Ганц высказался о своем отношении к тому, что БАГАЦ намерен принять решение о том, сможет ли Биньямин Нетаниягу сформировать правительство, после того, как ему были предъявлены три обвинительных заключения.Ганц, в частных разговорах, сказал, что предпочел бы, чтобы Верховный Суд вообще этим вопросом не занимался. Причинами, по его словам, являются, во-первых отсутствие доверия публики к судебной системе и во-вторых опасение того, что среди избирателей правых начнется мобилизация под лозунгом того, что их лидера “преследуют”. все это может причинить ущерб Кахоль Лаван.Депутат "Кахоль Лаван" Офер Шелах прокомментировал ожидаемое слушание в Верховном суде о возможности назначения на пост премьер-министра человека, против которого выдвинуты уголовные обвинения."Премьер-министр с обвинительным заключением должен быть публично дисквалифицирован, и мы не станем с ним заседать. Но было бы лучше, если бы решал народ, а не суд", – подчеркнул он.Заявление депутата "Кахоль Лаван" повторяет аналогичные аргументы Нетаниягу, который ранее обвинил судебную систему в подрыве демократии.