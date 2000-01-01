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Саар поддержит помилование для Нетаниягу 24.12 12:18   MIGnews.com

Саар поддержит помилование для Нетаниягу

Корреспондент портала Кипа спросил претендента в лидеры Ликуда Гидеона Саара  поддержит ли он предоставление иммунитета премьер-министру Биньямину Нетаниягу.

Саар ответил так: “Нетаниягу вообще не просил иммунитета, и потому я не считаю честным подобный вопрос. Он не занимается этим, и даже как раз наоборот - его дважды об этом спрашивали и он ясно высказался против . У него есть право на иммунитет, и я выскажу свое мнение об этом там и тогда, когда он об этом спросит”.

На вопрос как он относится к формуле “помилование в обмен на уход из политической жизни” для Нетаниягу Саар ответил: “Мы должны сначала узнать, что премьер-министр заинтересован в такого рода помиловании, но если ему это интересно, я определенно эту идею поддержу. Но пока неизвестно, что он в этом не заинтересован, с моей стороны будет неправильным выражать мою позицию”.


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