24.12 12:18 MIGnews.com

Саар поддержит помилование для Нетаниягу

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Корреспондент портала Кипа спросил претендента в лидеры Ликуда Гидеона Саара поддержит ли он предоставление иммунитета премьер-министру Биньямину Нетаниягу.Саар ответил так: “Нетаниягу вообще не просил иммунитета, и потому я не считаю честным подобный вопрос. Он не занимается этим, и даже как раз наоборот - его дважды об этом спрашивали и он ясно высказался против . У него есть право на иммунитет, и я выскажу свое мнение об этом там и тогда, когда он об этом спросит”.На вопрос как он относится к формуле “помилование в обмен на уход из политической жизни” для Нетаниягу Саар ответил: “Мы должны сначала узнать, что премьер-министр заинтересован в такого рода помиловании, но если ему это интересно, я определенно эту идею поддержу. Но пока неизвестно, что он в этом не заинтересован, с моей стороны будет неправильным выражать мою позицию”.