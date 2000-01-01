24.12 14:11 MIGnews.com
Эрдоган угрожает Европе новым миграционным кризисом
Европейские страны почувствуют влияние нового наплыва мигрантов из Сирии, если насилие на северо-западе страны не будет прекращено.
Такое заявление сделал президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает Euractiv.
"Если насилие над людьми Идлиба не прекратится, это количество еще больше возрастет. В этом случае Турция не сможет нести такой груз мигрантов самостоятельно", - сказал он.
По словам Эрдогана, негативное влияние давления почувствуют все европейские страны, особенно Греция.
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