24.12 14:11 MIGnews.com

Эрдоган угрожает Европе новым миграционным кризисом

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Европейские страны почувствуют влияние нового наплыва мигрантов из Сирии, если насилие на северо-западе страны не будет прекращено.Такое заявление сделал президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает Euractiv."Если насилие над людьми Идлиба не прекратится, это количество еще больше возрастет. В этом случае Турция не сможет нести такой груз мигрантов самостоятельно", - сказал он.По словам Эрдогана, негативное влияние давления почувствуют все европейские страны, особенно Греция.