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Эрдоган угрожает Европе новым миграционным кризисом | Фото:24.12 14:11   MIGnews.com

Эрдоган угрожает Европе новым миграционным кризисом

Европейские страны почувствуют влияние нового наплыва мигрантов из Сирии, если насилие на северо-западе страны не будет прекращено.

Такое заявление сделал президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает Euractiv.

"Если насилие над людьми Идлиба не прекратится, это количество еще больше возрастет. В этом случае Турция не сможет нести такой груз мигрантов самостоятельно", - сказал он.

По словам Эрдогана, негативное влияние давления почувствуют все европейские страны, особенно Греция.


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