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БАГАЦ разрешил 11 семьям йеменских иммигрантов подать иски | Фото:24.12 19:10   MIGnews.com

БАГАЦ разрешил 11 семьям репатриантов из Йемена подать иски

Во вторник, 24 декабря, БАГАЦ принял апелляцию репатриантов из Йемена, прибывших в страну в 1950-х годах, и их потомков.

Им разрешили судиться с государством и Еврейским агентством "Сохнут", передает The Jerusalem Post.

В рамках судебного процесса заявители требовали компенсацию за серьезный ущерб, нанесенный после исчезновения детей в лагерях для репатриантов, где они жили после приезда в страну.

Хотя в решении не было определено право истцов на получение помощи, в нем указано, что дело вызывает подозрения в отношении схемы действий, указывающей на возможные упущения со стороны чиновников.


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