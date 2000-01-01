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Трамп - Эрдогану: вся Сирия - ваша 24.12 10:06   MIGnews.com

Трамп - Эрдогану: вся Сирия - ваша

Телеканал CNN  сообщает подробности телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Турции Тайипа Реджепа Эрдогана 14 декабря.

Канал ссылается на чиновника администрации Белого Дома, читавшего расшифровку записи разговора.

Эрдоган объяснял Трампу, какие проблемы создает американское военное присутствие в Ираке и Сирии для турок. Это чрезвычайно раздражало Трампа, который сказал: “Ок. Это все -ваше. Мы закончили”.

Эрдоган в ходе разговора настаивал на том, что США должны уйти из региона после практически полного разгрома ISIS, сообщают несколько источников, знакомых с сутью разговора. Трамп, со своей стороны “взял честное слово” с Эрдогана о том, что тот добьет Исламское Государство.

Эрдоган якобы сказал Трампу: “На деле, как ваш друг, я даю вам слово”.

Сам Эрдоган в речи в пятницу, 20 декабря сообщил: “Во время разговора с мистером Трампом он спросил меня - вы можете очистить этот район от ISIS? - Мы делали это и раньше, и мы можем это сделать снова, если вы окажите нам поддержку в области логистики. И после этого они начали эвакуацию”.


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