24.12 10:06 MIGnews.com

Трамп - Эрдогану: вся Сирия - ваша

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Телеканал CNN сообщает подробности телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Турции Тайипа Реджепа Эрдогана 14 декабря.Канал ссылается на чиновника администрации Белого Дома, читавшего расшифровку записи разговора.Эрдоган объяснял Трампу, какие проблемы создает американское военное присутствие в Ираке и Сирии для турок. Это чрезвычайно раздражало Трампа, который сказал: “Ок. Это все -ваше. Мы закончили”.Эрдоган в ходе разговора настаивал на том, что США должны уйти из региона после практически полного разгрома ISIS, сообщают несколько источников, знакомых с сутью разговора. Трамп, со своей стороны “взял честное слово” с Эрдогана о том, что тот добьет Исламское Государство.Эрдоган якобы сказал Трампу: “На деле, как ваш друг, я даю вам слово”.Сам Эрдоган в речи в пятницу, 20 декабря сообщил: “Во время разговора с мистером Трампом он спросил меня - вы можете очистить этот район от ISIS? - Мы делали это и раньше, и мы можем это сделать снова, если вы окажите нам поддержку в области логистики. И после этого они начали эвакуацию”.