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ЦАХАЛ получил 100 новых грузовиков и 160 машин скорой помощи 24.12 12:06   MIGnews.com

ЦАХАЛ получил 100 новых грузовиков и 160 машин скорой помощи

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о том, что приняты на вооружение 100 новых грузовиков и 159 военных машин скорой помощи.

Новая техника резко улучшит оперативные возможности как армии в целом, так и боевых подразделений в особенности.

В рамках программы перевооружения Израиль импортирует 100 грузовиков FMTV, которые заменят грузовики,  которыми армия пользуется уже более 45 лет.

FMTV - тактический грузовик с грузоподъемностью 8 тонн, оснащенный новейшими системами безопасности. Он может перевозить больше груза, чем те машины, которые стоят на вооружении сегодня, и также может использоваться для перевозки контейнеров. На протяжении последних двух лет ЦАХАЛ также принял сотни грузовиков HEMMET.

Новые машины скорой помощи позволят производить более быструю эвакуацию раненых с поля боя. Каждая машина может вывозить 4 раненых.





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