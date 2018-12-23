24.12 12:06 MIGnews.com

ЦАХАЛ получил 100 новых грузовиков и 160 машин скорой помощи

בימים אלו נקלטות בצה"ל כמאה משאיות FMTV ו-160 אמבולנסים מבצעיים במטרה להעלות את רמת הכשירות המבצעית. המשאיות יחליפו את משאיות ה"ריאו" שנמצאות בשימוש למעלה מ-45 שנים וישפרו את היכולות הלוגיסטיות בשגרה ובחירום. האמבולנסים יאפשרו פינוי רפואי מתקדם ויעיל יותר @OrHeller



(צילום: דו"צ) pic.twitter.com/R86HQCxtUm — חדשות עשר (@news10) December 23, 2018

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Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о том, что приняты на вооружение 100 новых грузовиков и 159 военных машин скорой помощи.Новая техника резко улучшит оперативные возможности как армии в целом, так и боевых подразделений в особенности.В рамках программы перевооружения Израиль импортирует 100 грузовиков FMTV, которые заменят грузовики, которыми армия пользуется уже более 45 лет.FMTV - тактический грузовик с грузоподъемностью 8 тонн, оснащенный новейшими системами безопасности. Он может перевозить больше груза, чем те машины, которые стоят на вооружении сегодня, и также может использоваться для перевозки контейнеров. На протяжении последних двух лет ЦАХАЛ также принял сотни грузовиков HEMMET.Новые машины скорой помощи позволят производить более быструю эвакуацию раненых с поля боя. Каждая машина может вывозить 4 раненых.