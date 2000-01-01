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Общественность возмущена постом Нетаниягу о Каспите 24.12 11:32   MIGnews.com

Общественность возмущена постом Нетаниягу о Каспите

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, после того, как подал иск за клевету к израильскому журналисту Бену Каспиту, не удовлетворился этим и атаковал его в фейсбук.

Нетаниягу опубликовал пост, в котором говорится: “Бен Каспит, предатель, преследующий меня и мою семью на протяжении десятилетий, будет снова вынужден заплатить”. Нетаниягу намекает на то, что год назад Каспита обязали извиниться перед Сарой Нетаниягу и выплатить ей компенсацию в размере 50 тысяч шекелей.

Нетаниягу также напомнил о брате Каспита, осужденного 17 лет назад за мошенничество, и предложил журналисту заниматься проблемами собственной семьи, а не нападками на чужие. Брат Каспита, Ори, был арестован за подделку чеков и кредитных карточек.

Последний выпад Нетаниягу особенно задел левую общественность. Госпожа Шели Яхимович, депутат Аворды написала в твиттере: “Дрожь по коже. Пост главы правительства о Бене Каспите - ниже уровня Мертвого моря”.

Лидер оппозиции Ципи Ливни написала: “Пост Нетаниягу  и его упоминание о брате журналиста- куда более постыдно, чем, все что было написано о самом Нетаниягу. Как низко и отвратительно. И это человек, принимающий решение о нашей жизни и будущем”.


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