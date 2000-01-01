24.12 08:52 MIGnews.com
Бен Каспит: не боюсь исков Нетаниягу
Израильский журналист Бен Каспит, к которому глава правительства Биньямин Нетаниягу подал иск на 200 тысяч шекелей за клевету, прокомментировал происходящее.
Бен Каспит заявил: “Пустой иск, не говоря уж о том, что это - попытка заткнуть рот, дело не дойдет до суда”.
Каспит, однако, пожаловался на то, что его “беспокоит тот факт, что иск подан премьер-министром - премьер-министром всех, в том числе и меня”.
Поделиться
Все по теме
Комментарии