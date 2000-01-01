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Бен Каспит: не боюсь исков Нетаниягу 24.12 08:52   MIGnews.com

Бен Каспит: не боюсь исков Нетаниягу

Израильский журналист Бен Каспит, к которому глава правительства Биньямин Нетаниягу подал иск на 200 тысяч шекелей за клевету, прокомментировал происходящее.

Бен Каспит заявил: “Пустой иск, не говоря уж о том, что это - попытка  заткнуть рот, дело не дойдет до суда”.

Каспит, однако, пожаловался на то, что его “беспокоит тот факт, что иск подан премьер-министром - премьер-министром всех, в том числе и меня”.


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