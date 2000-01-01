24.12 08:33 MIGnews.com

Иран: коррупция разрушит Израиль

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Глава Совета Национальной Безопасности Ирана Али Шамхани встретился с делегацией высокопоставленных сановников ХАМАСа во главе с Махмудом аз-Захаром.Шамхани заверил делегацию ХАМАСа в том, что Израиль разрушит “распространение коррупции среди его руководства и пробуждение наций, увидевших его преступления против человечности”.Шамхани также подчеркнул, что самой главной задачей всего исламского мира является “помощь Палестине и освобождение Иерусалима”.