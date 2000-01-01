25.12 07:42 MIGnews.com

Мири Регев обозвала Ави Габая

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Министр культуры Мири Регев заявила в понедельник, что лидер Сионистского союза Ави Габай теряется в фантазиях, когда утверждает, что является конкурентом премьер-министра Биньямина Нетаниягу.Ссылаясь на известную израильскую книгу для детей "замаскированное яйцо" покойного Дэна Паджеса, Регев назвала Габая "замаскированным яйцом", что означает, что, как и яйцо в книге, он надевает разные костюмы и притворяется чем-то, чем он не является.Она заявила, что, по ее мнению, Нетаниягу-единственный человек, способный возглавить нацию.