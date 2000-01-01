25.12 06:17 MIGnews.com
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
Коалиция объявила о роспуске Кнессета и досрочных выборах
Главы коалиционных партий объявили о роспуске Кнессета и о том, что новые выборы состоятся в апреле 2019 В заявлении Ликуда сообщается о том, что коалиция сохранится и в ходе предвыборного процесса.
За один день израильские пенсии сократились на 20 миллиардов
Стремительное падение акций ведущих израильских компаний за один день торгов 23 декабря отразится на всех сторонах финансовой жизни страны: инвестициях, банках, и конечно же, пенсионных фондах.
Израиль: вероятность цунами - 100%
После смертоносного цунами в Индонезии доктор Амос Соломон, старший исследователь Израильского Геологического Института дал интервью порталу walla.
Для израильских пенсионеров: лечение зубов - за 34 шекеля
С 1 января 2019 года израильские пенсионеры смогут пользоваться практически полностью субсидированной программой лечения зубов, с минимальным собственным участием.
Попытка вооруженной инфильтрации на Голанах
ЦАХАЛ идентифицировал вечером в воскресенье, 23 декабря, вооруженных лиц, перешедших “Альфа-Линию” рядом с заградительными сооружениями на израильско-сирийской границе на Голанских высотах.
"Нет людей": пустые полеты El Al
11-й канал израильского ТВ опубликовал тревожный репортаж о проблемах израильской авиакомпании El Al.
Трамп - Эрдогану: вся Сирия - ваша
Телеканал CNN сообщает подробности телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Турции Тайипа Реджепа Эрдогана 14 декабря.
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