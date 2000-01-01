24.12 20:33 MIGnews.com

Премьер-министр Ирака обсудил с Помпео вывод войск из Сирии

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Госсекретарь США Майк Помпео заверил премьер-министра Ирака Аделя Абдул Махди в том, что США по-прежнему привержены борьбе с Исламским государством в Ираке и других районах, несмотря на запланированный вывод войск из Сирии.«Премьер-министр Адель Абдул Махди получил телефонный звонок от государственного секретаря США Майка Помпео. Он объяснил детали предстоящего ухода из Сирии и подтвердил, что Соединенные Штаты по-прежнему привержены борьбе с Исламским государством и терроризмом в Ираке и других областях», - сообщает пресс-служба Абдула Махди.