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Премьер-министр Ирака обсудил с Помпео вывод войск из Сирии 24.12 20:33   MIGnews.com

Премьер-министр Ирака обсудил с Помпео вывод войск из Сирии

Госсекретарь США Майк Помпео заверил премьер-министра Ирака Аделя Абдул Махди в том, что США по-прежнему привержены борьбе с Исламским государством в Ираке и других районах, несмотря на запланированный вывод войск из Сирии.

«Премьер-министр Адель Абдул Махди получил телефонный звонок от государственного секретаря США Майка Помпео. Он объяснил детали предстоящего ухода из Сирии и подтвердил, что Соединенные Штаты по-прежнему привержены борьбе с Исламским государством и терроризмом в Ираке и других областях», - сообщает пресс-служба Абдула Махди.


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