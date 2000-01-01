Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Ави Габай: выбор - между мной и Нетаниягу, Барак: я - лидер 24.12 19:58   MIGnews.com

Ави Габай: выбор - между мной и Нетаниягу, Барак: я - лидер

Лидер Аводы Ави Габай приветствовал роспуск Кнессета. Он провозгласил: “В апреле мы победим, в апреле мы принесем изменения”.

В заявлении, опубликованном совместно с лидером оппозиции в Кнессете Ципи Ливни Габай сообщает: “Эти выборы - выборы между Нетаниягу и мной. Мне известна вся серьезность ответственности должности премьер-министра и я смогу привести страну к лучшему будущему”.

Габай также заявил: “Вместе мы изменим существующую ситуацию, и принесем успех, сотрудничество и изменение Сионистскому Лагерю”.

Со своей стороны, бывший лидер Аводы и бывший премьер Израиля Эхуд Барак заявил: “Если будет сформирован блок лево-центристских партий, во главе с человеком, который может победить на выборах и возглавить страну, победа обеспечена. Я уже в таких выборах побеждал, но я не превращу себя в препятствие на пути формирования такого блока”.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:03
Лапид: Это правительство рухнуло не сегодня, а давно
20:33
Премьер-министр Ирака обсудил с Помпео вывод войск из Сирии
20:08
Ликуд на заявление Барака: народ не зря дал ему пинок
19:57
Нетаниягу назначил и.о. министра алии и интеграции
19:30
Либерман: Никто, кроме меня, не может быть премьер-министром
19:15
Эхуд Барак: Это самые важные выборы после убийства Рабина
18:56
Кувейт назначил четырех новых министров
18:19
Ряды ВВС Израиля пополнил самолет C-130J
18:00
Израильские “Желтые жилеты” напоминают о “дыре в карманах”
17:28
Нетаниягу о новом управляющем Банком Израиля
17:13
Президента Ливии выберут в России
17:13
Израиль: электричество подорожает на 2.9%
16:54
Предложен Закон о запрете фото и видеосъемки солдат ЦАХАЛА
16:35
Кахлон: Чем ближе выборы, тем дешевле
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus