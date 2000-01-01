24.12 19:58 MIGnews.com

Ави Габай: выбор - между мной и Нетаниягу, Барак: я - лидер

Поделиться

Все по теме

Комментарии







Лидер Аводы Ави Габай приветствовал роспуск Кнессета. Он провозгласил: “В апреле мы победим, в апреле мы принесем изменения”.В заявлении, опубликованном совместно с лидером оппозиции в Кнессете Ципи Ливни Габай сообщает: “Эти выборы - выборы между Нетаниягу и мной. Мне известна вся серьезность ответственности должности премьер-министра и я смогу привести страну к лучшему будущему”.Габай также заявил: “Вместе мы изменим существующую ситуацию, и принесем успех, сотрудничество и изменение Сионистскому Лагерю”.Со своей стороны, бывший лидер Аводы и бывший премьер Израиля Эхуд Барак заявил: “Если будет сформирован блок лево-центристских партий, во главе с человеком, который может победить на выборах и возглавить страну, победа обеспечена. Я уже в таких выборах побеждал, но я не превращу себя в препятствие на пути формирования такого блока”.