Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Кувейт назначил четырех новых министров 24.12 18:56   MIGnews.com

Кувейт назначил четырех новых министров

Кувейт назначил четырех новых министров, включая Халеда аль-Фадхеля, министром нефти страны, сообщило государственное информационное агентство Kuna в понедельник.

Ранее Фадхель занимал должность заместителя министра в министерстве торговли и был профессором инженерно-нефтяного факультета Кувейтского университета.

Фадхель был назначен министром нефти, электричества и водоснабжения, Саад Ибрагим аль-Хараз - министром социальных дел, Фахд Али Заид - министром по исламским вопросам, а Марьям Хашем - государственным министром по экономическим вопросам, сообщает Kuna.

Кабинет министров принял отставку предшественника Фадхеля Бахита аль-Рашиди и трех других министров.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:30
Либерман: Никто, кроме меня, не может быть премьер-министром
19:15
Эхуд Барак: Это самые важные выборы после убийства Рабина
18:19
Ряды ВВС Израиля пополнил самолет C-130J
18:00
Израильские “Желтые жилеты” напоминают о “дыре в карманах”
17:28
Нетаниягу о новом управляющем Банком Израиля
17:13
Президента Ливии выберут в России
17:13
Израиль: электричество подорожает на 2.9%
16:54
Предложен Закон о запрете фото и видеосъемки солдат ЦАХАЛА
16:35
Кахлон: Чем ближе выборы, тем дешевле
16:22
Либерман: Израилю нужно новое правительство
16:12
Нетаниягу рассказал о достижениях своей администрации
15:59
Патриоты должны приносить прибыль
15:38
В столице Афганистана возле министерства взорвалась машина
15:21
Лапид: "Еш Атид" проголосует против закона о призыве
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus