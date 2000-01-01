24.12 18:56 MIGnews.com

Кувейт назначил четырех новых министров

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Кувейт назначил четырех новых министров, включая Халеда аль-Фадхеля, министром нефти страны, сообщило государственное информационное агентство Kuna в понедельник.Ранее Фадхель занимал должность заместителя министра в министерстве торговли и был профессором инженерно-нефтяного факультета Кувейтского университета.Фадхель был назначен министром нефти, электричества и водоснабжения, Саад Ибрагим аль-Хараз - министром социальных дел, Фахд Али Заид - министром по исламским вопросам, а Марьям Хашем - государственным министром по экономическим вопросам, сообщает Kuna.Кабинет министров принял отставку предшественника Фадхеля Бахита аль-Рашиди и трех других министров.