24.12 18:19 MIGnews.com

Ряды ВВС Израиля пополнил самолет C-130J

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Военные объявили, что ВВС Израиля получили седьмой транспортный самолет C-130J.«Самолет улучшает возможности ВВС и подразделения тяжелого транспорта», - говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛ.Сообщается, что ЦАХАЛ закупил семь C-130J Super Hercules у американского аэрокосмического гиганта Lockheed Martin, первый из которых был доставлен на эскадрилью «Слоны», базирующуюся на авиабазе Неватим в южном Израиле в апреле 2014 года.Транспортный самолет способен пролететь более 4000 километров и имеет передовые технологии, такие как противоракетная система, которая позволяет самолету уклониться от угрозы.