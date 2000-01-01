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Ряды ВВС Израиля пополнил самолет C-130J 24.12 18:19   MIGnews.com

Ряды ВВС Израиля пополнил самолет C-130J

Военные объявили, что ВВС Израиля получили седьмой транспортный самолет C-130J.

«Самолет улучшает возможности ВВС и подразделения тяжелого транспорта», - говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛ.

Сообщается, что ЦАХАЛ закупил семь C-130J Super Hercules у американского аэрокосмического гиганта Lockheed Martin, первый из которых был доставлен на эскадрилью «Слоны», базирующуюся на авиабазе Неватим в южном Израиле в апреле 2014 года.

Транспортный самолет способен пролететь более 4000 километров и имеет передовые технологии, такие как противоракетная система, которая позволяет самолету уклониться от угрозы.


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