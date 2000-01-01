24.12 15:21 MIGnews.com

Лапид: "Еш Атид" проголосует против закона о призыве

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Лидер партии «Еш Атид», депутат Кнессета Яир Лапид выступил в понедельник, 24 декабря с особым заявлением, касательно голосования партии «Еш Атид» по закону о всеобщем призыве в ЦАХАЛ.«Месяц назад я призывал Нетаниягу публично дать обязательства, что ультраортодоксы не получат никаких компенсаций, и не будет никаких подковерных сделок при принятии закона о призыве. Потому, что именно это обещали ультраортодоксальным партиям – «не бойтесь экономических санкций, мы вам все по-тихому компенсируем». Это сделка, и председатель коалиции Амсалем произнес это на заседании комиссии, перед камерами. Так вот. Это не закон о призыве. Это закон о привлечении денег. Более того, чиновники в минфине получили распоряжение начать подготовку компенсаций для ультраортодоксальных партий, после того, как закон будет утвержден. И мы не позволим, чтобы уклонисты получали деньги от государства. Это не просто деньги – это наши с вами налоги. Нам надоело ждать и чувствовать, что нас держат за дураков. «Еш Атид» проголосует против правительственного закона о призыве. После выборов, правительство, которое я возглавлю, примет закон о призыве в ЦАХАЛ без каких-либо сделок. Пришло время перемен», - заявил лидер партии «Еш Атид» Яир Лапид.