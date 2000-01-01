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Коалиция объявила о роспуске Кнессета и досрочных выборах 24.12 14:54   MIGnews.com

Коалиция объявила о роспуске Кнессета и досрочных выборах

Главы коалиционных партий объявили о роспуске Кнессета и о том, что новые выборы состоятся в апреле 2019 В заявлении Ликуда сообщается о том, что коалиция сохранится и в ходе предвыборного процесса.

Решение о досрочных выборах принято на фоне коалиционного кризиса, вызванного противодействием ультра-ортодоксальных партий принятию поправок закона о призыве.

На настоящий момент неясно, когда будет подано официальное предложение о роспуске Кнессета.

Нетаниягу на встрече лидеров фракций коалиции заявил, что ему важно, чтобы решение было принято единогласно. Нафтали Беннет, не присутствовавший на встрече, дал свое согласие по телефону.

незадолго до встречи глав фракций коалиции лидер Еш Атид Яир лапид объявил, что будет голосовать против закона о призыве, сказав: “Это - не закон о призыве, это, закон о сборе средств”. Лидер НДИ Авигдор Либерман также намекнул, что не будет голосовать за закон, сообщает второй канал израильского ТВ.


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