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Имени Достоевского: в России переименовывают аэропорты 25.12 04:07   MIGnews.com

Имени Достоевского: в России переименовывают аэропорты

Россияне выбрали имена выдающихся деятелей для ещё пяти аэропортов в рамках второго тура конкурса «Великие имена России», заявили в пресс-службе конкурса, сообщает Russia Today.

Так, во втором туре победителем в Архангельске стал писатель Фёдор Абрамов (63% голосов), в Нижневартовске — нефтяник Виктор Муравленко (58%), в Пензе — публицист Виссарион Белинский (46%), в Санкт-Петербурге — писатель Фёдор Достоевский (40%).

Московский аэропорт Внуково по итогам конкурса может получить имя авиаконструктора Андрея Туполева — 48% голосов.

«Активность голосования во втором туре не уступала основному, в нём приняли участие 690,2 тыс. человек, 41% проголосовало онлайн, 59% — офлайн», — говорится в сообщении.

4 декабря были подведены итоги финального голосования в конкурсе. Тогда россияне, в частности, выбрали для аэропорта Шереметьево имя Александра Пушкина, а для аэропорта Домодедово — Михаила Ломоносова.


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