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В Барселоне марокканец готовит автобусный теракт 24.12 14:05   MIGnews.com

В Барселоне марокканец готовит автобусный теракт

Полиция Барселоны разыскивает 30-летнего мужчину марокканского происхождения.

Предполагается, что он готовит теракт с использованием тяжелого транспортного средства на Рождество.

Марокканец - водитель автобуса.

В 2006 году подозреваемый был осужден за нападение на государственного служащего.

Полиция Барселоны устанавливает блок-посты в городе и проверяет автобусы и минибусы.

Госдепартамент США издал предупреждение американским туристам в Барселоне: “Следует проявлять особую осторожность вокруг районов транспортного движения, в районе Лас Рамблас в Барселоне на Рождество. Террористы могут атаковать без всякого предупреждения, нанести удар по туристическим достопримечательностям, транспортным центрам и другим общественным местам”.

Дополнительное, более подробное предупреждение, издано американским консульством в Барселоне.


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