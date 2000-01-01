24.12 14:05 MIGnews.com

В Барселоне марокканец готовит автобусный теракт

Поделиться

Все по теме

Комментарии







Полиция Барселоны разыскивает 30-летнего мужчину марокканского происхождения.Предполагается, что он готовит теракт с использованием тяжелого транспортного средства на Рождество.Марокканец - водитель автобуса.В 2006 году подозреваемый был осужден за нападение на государственного служащего.Полиция Барселоны устанавливает блок-посты в городе и проверяет автобусы и минибусы.Госдепартамент США издал предупреждение американским туристам в Барселоне: “Следует проявлять особую осторожность вокруг районов транспортного движения, в районе Лас Рамблас в Барселоне на Рождество. Террористы могут атаковать без всякого предупреждения, нанести удар по туристическим достопримечательностям, транспортным центрам и другим общественным местам”.Дополнительное, более подробное предупреждение, издано американским консульством в Барселоне.