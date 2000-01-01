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Профессор из Иерусалима: евреи на территориях  - террористы 24.12 12:16   MIGnews.com

Профессор из Иерусалима: евреи на территориях  - террористы

Профессор Еврейского университета Иерусалима Амирам Гольдблюм, член международного совета New Israel Fund, продолжает кампанию очернения израильских поселенцев в Иудее и самарии.

Профессор опубликовал пост, в котором пишет:”Главное террористическая активность последних 50 лет - поселенческое предприятие. Каждый дом, построенный Израилем на территориях, даже если он стоит пустым - угроза палестинскому существованию.  Другими словами, если в таком доме живет семья - это семья террористов. Большей частью эти люди - партнеры угрозы и сдерживания палестинцев”.

Профессор также обрушился также и на армию: “Солдаты, посланные на защиту этих поселений  - эмиссары защиты террора. Они не пришли добровольно поддерживать террористические акты Государства Израиль. По крайне мере, большинство из них. Они, наши дети, в значительной мере - жертвы поселенческого террора. И мы должны думать о том, как спасти этих заложников”.


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