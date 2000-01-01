24.12 09:46 MIGnews.com

Ливни: Резолюция Совбеза - следствие действий Нетаниягу

Пресс-служба фракции "Сионистский лагерь"

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Лидер партии Ха-Тнуа, Сионистский лагерь, Ципи Ливни об антиизраильской резолюции Совета Безопасности ООН:"Резолюция СБ ООН плоха для Израиля и это прямое следствие действий Нетаниягу, потакающего крайне правым силам.Эта резолюция бьет по Иерусалиму, наносит удар по тому, чего добились мы - по сохранению крупных блоков поселений. Но Нетаниягу настаивал на законе о легализации форпостов, упорствовал, хотя знал о возможных последствиях, - а теперь все мы, вся страна, за это расплачиваемся.Можно обвинять Обаму. Но ведь не только США не использовали право вето. Все ведущие страны мира поддержали эту антиизраильскую резолюцию - и Англия, и Россия, и Франция, и Китай! Можно говорить, что ООН против нас. Но ООН и раньше был таким, однако мы добивались остановки антиизраильских резолюций и продвигали интересы Израиля!Ведь мы предупреждали, постоянно предупреждали, что закон о форпостах и Амона приведут Израиль в Совет Безопасности, просили и требовали остановиться и одуматься ради нашей страны! Я требовала действовать, чтобы сохранить Иерусалим и крупные поселенческие блоки, и для этого заморозить строительство в отдельных удаленных поселениях! Нетаниягу упорствовал - и результат налицо. Мы обязаны действовать, вести прямые переговоры ради Израиля, чтобы избежать в будущем принятия подобных антиизраильских решений!"