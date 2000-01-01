Пан Ги Мун: резолюция Совбеза – проявление лидерства
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун назвал антиизраильскую резолюцию, принятую Советом Безопасности ООН при отсутствии вето со стороны США, "демонстрацией лидерства" и приверженности международного сообщества концепции двух государств".
Кроме того, он призвал израильтян и палестинцев работать над созданием условий, при которых можно было бы вернуться за стол переговоров, а ООН, в свою очередь, "будет все заинтересованные стороны в достижении этой цели".
"Резолюция является важным шагом, демонстрирующим столь необходимое лидерство Совета Безопасности и коллективные усилия международного сообщества в подтверждении приверженности тому, что концепция двух государств все еще достижима. Я готов всячески поощрять сотрудничество лидеров Израиля и Палестины с международным сообществом по созданию благоприятных условий для возвращения к конструктивным переговорам", - гласит заявление Пан Ги Муна, опубликованное 23 декабря.
"Администрация Обамы не только не защитила Израиль от этого нападения в ООН, но и вела закулисное сотрудничество с его зачинщиками", - заявил представитель премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу Офир Гендельман.