24.12 10:05 MIGnews.com

Обама подписал закон об ограничении сотрудничества с Россией

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Президент США Барак Обама подписал закон об ассигнованиях на оборонные нужды страны в 2017 финансовом году. Размер бюджета Пентагона составит около 619 млрд долларов.Документ предусматривает ограничения в военном сотрудничестве Вашингтона с Москвой до тех пор, пока Россия не прекратит “оккупацию украинской территории и агрессивные действия, угрожающие суверенитету и территориальной целостности Украины и членов НАТО”.Однако данные ограничения не распространяются на меры, необходимые для обеспечения действий США и Североатлантического альянса в Афганистане.В законе также прописан запрет на выделение денежных средств на любые действия, признающие суверенитет РФ над Крымом. При этом предполагается возможность выделить до 350 млн долларов на оказание оборонной помощи Украине.Кроме того, подписанный документ распространяет действие “закона Магнитского“ на все страны и позволяет вводить санкции против тех, кто, по мнению Белого дома, причастен к коррупции и нарушениям прав человека. Ограничительные меры, в числе прочего, предусматривают блокирование активов, которые могут находиться под контролем США, и отказ в получении американской визы.