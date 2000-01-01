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Nakonu.com
24.12 08:26 MIGnews.com
Президент Дутерте угрожает сжечь ООН
"Вы идете и подаете жалобу в ООН, а я, если вам угодно, сожгу ООН. Я сожгу ее, если поеду в Америку", - сказал он.
Напомним, что ранее аль-Хусейн призвал расследовать преступления Дутерте, который признался в том, что в бытность мэром города Давао
собственноручно убивал подозреваемых
в совершении преступлений, чтобы подавать полиции пример для борьбы с преступниками.
Реакция филиппинского лидера
не заставила себя ждать.
"Этот парень либо шутник, либо сумасшедший. Эти должностные лица ООН сидят на своих задницах, а мы платим им зарплаты. Ты идиот, не говори мне, что делать. Кто дал тебе такое право?" – заявил он несколько дней спустя на местном телевидении.
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