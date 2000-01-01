Белый дом возложил вину за резолюцию на Нетаниягу

В силах главы правительства Израиля Биньямина Нетаниягу было не допустить принятие в Совете Безопасности ООН первой за последние 8 лет резолюции с осуждением израильских поселений в Восточном Иерусалиме, а также Иудее и Самарии. Для этого ему было бы достаточно воспрепятствовать принятию так называемого "закона о форпостах", который легализовал их в израильском законодательстве.
Такое заявление после голосования сделал заместитель советника президента США Барака Обамы по вопросам национальной безопасности Бен Родс в ответ на жаркую критику документа со стороны Иерусалима.
"У Нетаниягу была возможность вести политику, которая привела бы сегодня к совершенно иному исходу", - заявил он журналистам на пресс-брифинге.
Родс отметил "чрезвычайное ускорение" Израилем поселенческой деятельности, и посему – учитывая то, что в 2011 году США уже успешно ветировали аналогичную резолюцию, что, однако не привело к началу мирного процесса – было принято решение о том, что избрание того же курса не приведет к иным результатам.
"Ввиду отсутствия какого-либо значительного мирного процесса и ускоренной поселенческой деятельности мы приняли решение воздержаться на голосовании по сегодняшней резолюции", - отметил замсоветника Обамы.
Отвечая на вопросы журналистов, Родс неоднократно повторял, что расширение израильских поселений стало "трендом", который, как полагают в Вашингтоне, ставит под угрозу саму жизнеспособность "двух государств", но, тем не менее, это не единственное препятствие миру. Резолюция также включает критику палестинского подстрекательства и насилия, и поэтому американский президент поддержал его.
Кроме того, как подчеркнул замсоветника Обамы, недавние высказывания израильских лидеров обострили опасения Вашингтона на счет приверженности Еврейского государства поселенческому движению, а наибольшие опасения вызвали заявления, сделанные как раз Биньямином Нетаниягу. Кроме того, Бен Родс процитировал лидера партии "Еврейский дом", министра просвещения Израиля Нафтали Беннета, который сразу после избрания Дональда Трампа президентом заявил о "конце эпохи двух государств".
Он отметил и то, что администрация действующего президента США неоднократно давала Иерусалиму поводы понять то, что расширение поселений не будут вызывать ничего иного, кроме критики.
"В течение многих лет мы предупреждали, что тренд поселенческой деятельности приведет к росту международной изоляции Израиля", - заявил он, отметив, что ни Белый Дом, ни кто-либо в Вашингтоне не имели непосредственного отношения к продвижению принятой в Совете Безопасности резолюции.