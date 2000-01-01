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Католический посланник на Святую Землю верит в Алеппо 24.12 21:55   MIGnews.com

Католический посланник на Святую Землю верит в Алеппо

Верховный римско-католический священнослужитель на Святой Земле заявил, что он рад, что "по крайней мере, война" в сирийском городе Алеппо закончилась, и что христиане могут праздновать Рождество "без страха."

Преподобный Пьербаттиста Пиццабалла отправился из Иерусалима в традиционной процессии, посвященной Сочельнику, в субботу, 24 декабря, в преддверии полуночной мессы в Вифлееме.

Он рассказал Associated Press, что он надеется, народ Алеппо может "восстановить город, не только инфраструктуру, но и общие отношения, традиции".

Сирийское правительство взяло на себя полный контроль над Алеппо в начале этого месяца, когда мятежники, в том числе некоторые исламские боевики, согласились отказаться от своего последнего оставшегося анклава.
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