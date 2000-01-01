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пресс-секретарь партии НДИ 25.12 07:22   MIGnews.com

Либерман: И через 2000 лет мы зажжем ханукальные свечи

Министр обороны, лидер партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман сказал, что в первый день праздника Ханука стоит напомнить Совбезу ООН и всему миру: первая ханукия (Менора) была зажжена 2000 лет назад в Иерусалиме - на Храмовой горе.

"Иерусалим, как и многие другие места в Иудее и Самарии – это колыбель еврейской культуры. Эрец Исраэль – всегда была и будет нашей, и никакое голосование в ООН или любой другой организации не сможет этого изменить. И через 2000 лет, когда уже никто не будет помнить о тех или иных резолюциях, мы будем зажигать ханукальные свечи в Иерусалиме", - подчеркнул Авигдор Либерман.
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